Островский отряд Юнармии пополнился 15 добровольцами
К большому юнармейскому отряду в Островской средней школе № 4, который действует уже шесть лет, присоединились ещё 15 добровольцев-пятиклассников. Об этом сообщает газета «Островские вести».
Торжественная церемония вступления в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» обучающихся средней школы № 4 по традиции прошла в преддверии Дня рождения комсомола.
Юные патриоты дали торжественную клятву быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав Юнармии. Координатор отряда Павел Зернов вручил ребятам значки и книжки юнармейцев.
С важным в жизни событием школьников поздравил заместитель командира воинской части № 35700 по военно-политической работе подполковник Евгений Чистикин. Он подчеркнул, что дружеские связи военнослужащих части с юнармейцами школы будут продолжаться.
«К вступлению в Юнармию мы долго готовились: старались хорошо учиться, участвовать во всех школьных делах. Я горжусь, что теперь я юнармеец. Дав торжественную клятву, мы будем ещё больше внимания уделять учёбе и спорту, будем хорошими вожатыми», — сказала ученица 5-го «Б» класса Ксения Терехова.
По доброй традиции юнармейцы и гости мероприятия сфотографировались на память у знамени части. Руководитель комнаты боевой славы воинской части № 35700 Татьяна Данилова провела для ребят обзорную экскурсию.