Островский отряд Юнармии пополнился 15 добровольцами

20:54, 29 октября 2022, ПАИ

К большому юнармейскому отряду в Островской средней школе № 4, который действует уже шесть лет, присоединились ещё 15 добровольцев-пятиклассников. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Торжественная церемония вступления в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» обучающихся средней школы № 4 по традиции прошла в преддверии Дня рождения комсомола.

Юные патриоты дали торжественную клятву быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав Юнармии. Координатор отряда Павел Зернов вручил ребятам значки и книжки юнармейцев.

С важным в жизни событием школьников поздравил заместитель командира воинской части № 35700 по военно-политической работе подполковник Евгений Чистикин. Он подчеркнул, что дружеские связи военнослужащих части с юнармейцами школы будут продолжаться.

«К вступлению в Юнармию мы долго готовились: старались хорошо учиться, участвовать во всех школьных делах. Я горжусь, что теперь я юнармеец. Дав торжественную клятву, мы будем ещё больше внимания уделять учёбе и спорту, будем хорошими вожатыми», — сказала ученица 5-го «Б» класса Ксения Терехова.

По доброй традиции юнармейцы и гости мероприятия сфотографировались на память у знамени части. Руководитель комнаты боевой славы воинской части № 35700 Татьяна Данилова провела для ребят обзорную экскурсию.