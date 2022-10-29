Ансамбль «Псков» выступил в Гдове

21:14, 29 октября 2022, ПАИ

В актовом зале центра досуга и культуры Гдова выступил ансамбль русской музыки «Псков». С последнего подобного концерта прошло около четырёх лет, сообщает газета «Гдовская заря».

«После коронавирусных ограничений трудно собирать полные залы. Приходится заново прививать зрителям привычку посещать концерты. Я искренне рад, что в Гдове с этим проблем не возникло», — поблагодарил земляков за внимание к мероприятию художественный руководитель ансамбля Александр Либ.

«Благодарю ансамбль за возможность прикоснуться к прекрасному. А диалог Александра с залом, во время которого он рассказывал о коллективе, стал одной из изюминок мероприятия. Браво!» — отметила одна из зрительниц после выступления.

Отметим, что концерт прошёл в рамках всероссийской акции «Культурные выходные» при поддержке комитета по культуре Псковской области. Мероприятия проходят с 28 по 30 октября. Завтра гдовичи и гости города смогут посетить концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.