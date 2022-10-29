Вопрос о качестве сотовой связи задают порховчане

21:46, 29 октября 2022, ПАИ

В районе деревни Молочище Порховского района летом поставили вышку мобильной связи МТС, но жители окрестных деревень продолжают коллективно жаловаться на то, что связи в их домах как не было, так и нет, сообщает газета «Порховский вестник».

Жителям приходится бегать по полям или за сараи, чтобы найти точку, из которой они могут позвонить. К ним же родственники вообще не могут дозвониться, в частности в деревню Гвоздно.

«Почему так происходит, что новая вышка не покрывает близлежащие территории, и что нам делать?» — спрашивают местные жители.

Заявку с вопросом районная газета отправили врио начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Эдуарду Смирнову. Ответ пришёл по электронной почте почти сразу: «В соответствии с информацией, полученной от ПАО «МТС» была проведена проверка наличия и качества связи в деревне Молочище. По результатам проверки отклонений в работе оборудования вышки мобильной связи не зафиксировано. В деревне Гвоздно по причине удалённости от ближайшей вышки мобильной связи более 4 км мобильный сервис может быть ограничен в силу естественных условий распространения радиоволн. ПАО «МТС» сообщило, что необходимость увеличения зоны покрытия сотовой связи в данной местности будет учитываться при проработке планов строительства на 2023–2024 годы».