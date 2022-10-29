Этап подготовки к строительству нового ДК начался в Острове

22:30, 29 октября 2022, ПАИ

Начались подготовительные работы на площадке строительства нового Дома культуры в Острове-2, об этом сообщает газета «Островские вести».



Подрядчики приступили к подготовительным работам на строительной площадке на месте бывшего стадиона по улице Калинина в Острове-2, там будет возведён новый Дом культуры.



По словам представителя ООО «СМК-Конструкция», рабочие приступи к земляным работам, снятию грунта для подготовки основания под здание. Вместе с тем проводятся работы по ограждению строительного объекта, завозу бытовок и стройматериалов.

Отметим, что строительство нового Дома культуры в Острове стало возможно благодаря помощи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и программе строительства типовых Домов культуры. На работы предусмотрено 135 млн рублей. Объект планируется построить до конца 2023 года.



«Новый Дом культуры позволит организовать в нём занятия многих детских творческих кружков, ещё каких-то студий, которые очень востребованы среди островичей.



В районном Дом культуры в центре Острова функционирует кинозал, поэтому детским коллективам там не очень удобно», - отметил Глава Островского района Дмитрий Быстров.