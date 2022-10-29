Ветеран Великой Отечественной войны делится воспоминаниями о традициях

23:46, 29 октября 2022, ПАИ

Уроженец Островского района Псковской области, ветеран Великой Отечественной войны Павел Семёнов делится воспоминаниями о традиционной русской народной пляске, сообщает группа «Многоликая история России» в соцсети «ВКонтакте».



Павел Иванович — партизан, сын полка, юнга Балтийского флота. Служил торпедистом-минёром на боевом катере дивизиона торпедных катеров-смертников. Имеет множество боевых наград.

Герой проекта делится воспоминаниями о традиционной, бытовавшей в деревнях русской пляске, в частности под наигрыши «Яблочко» и «Скобарь». Традиционная пляска на Руси не только была способом отдыха, но и воспитывала характер, ловкость, умение коммуницировать с людьми и окружающим пространством.

Проект реализуется с помощью гранта Президентского фонда культурных инициатив. Цель проекта — не только сохранить память о войне, но и отразить культурное наследие, веками созидавшее характер и мировоззрение нашего народа.