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Общество

«Тема недели» в 20:00: Новый год в лайт-режиме

Новый год — прекрасный, уютный и домашний праздник.  А нам сейчас не хватает  позитивных и тёплых эмоций. Многие находятся в постоянном напряжении: сперва пандемия, теперь СВО. В наш лексикон снова вернулись слова «фронт», «мобилизация», «передовая», «нацисты». Но даже в самые непростые времена россияне умели радоваться жизни, отмечать праздники.

А есть ли сейчас место празднику? Уместно ли? Ну какой Новый год?

Эти и подобные им вопросы начали задавать самые разные люди, немало их и среди моих друзей и знакомых. Этих вопросов стало ещё больше с началом частичной мобилизации.

Так как быть с празднованием Нового года? Каким он будет в Псковской области, ответил губернатор Михаил Ведерников: без салюта и пышных торжеств.

Так что же, «кина не будет» совсем? Об этом — в новом выпуске авторской программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский» в субботу, 29 октября, в 20:00. Повтор смотрите в воскресенье в 12:10 мск.

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