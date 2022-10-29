Командующий российскими войсками в зоне СВО подал рапорт об уходе

17:46, 29 октября 2022, ПАИ

Генерал-полковник Александр Лапин написал рапорт по собственному желанию, сообщает телеграм-канал Redovka.

«Командующий группировкой российских войск «Центр» в зоне спецоперации Александр Лапин написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Однако принят ли он командованием или нет — ещё неизвестно», — пишет Redovka.

Ранее по поводу генерал-полковника неоднократно высказывался глава Республики Чечня Рамзан Кадыров, складывая ответственность за прорыв украинской армии в районе населённых пунктов Терны, Торское и Ямполовка на Александра Лапина. Кроме того, его позицию поддерживал и Евгений Пригожин. Однако часть военкоров выступили в его поддержку, заявив, что он постоянно находится на передовой и имеет полную поддержку военнослужащих.