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Общество

Псковский колледж получил награду от «Абилимпикса»

В ходе награждения региональных центров развития движения «Абилимпикс» псковский колледж получил награду, сообщает комитет по образованию Псковской области.

В Москве прошёл второй день национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Сегодня состоялось награждение региональных центров развития движения «Абилимпикс». Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса награждён дипломом за вклад в развитие движения, за поддержку людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также за активное участие в подготовке региональных чемпионатов.

Конкурсанты Псковской области соревновались в следующих компетенциях: Софья Степанова — «малярное дело» (школьники), Роман Иванов — «мебельщик» (студенты), Любовь Селезнева — «художественное вышивание» (специалисты), Людмила Мельник — «художественное вышивание» (школьники).

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