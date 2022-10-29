Прокурор области присоединился к движению ГТО

23:54, 29 октября 2022, ПАИ

Сегодня на стадионе «Машиностроитель» прокурор области Иван Грибов, его заместитель Алексей Попов, работники аппарата прокуратуры Псковской области и прокуратур городского и районного звеньев присоединились к Всероссийскому движению «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к сдаче и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований трёх уровней трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».

Результаты сдачи нормативов ГТО будут известны по итогам проверки в центре тестирования.