День моряка-надводника отмечают в России сегодня

09:00, 30 октября 2022, ПАИ

День основания Российского военно-морского флота отмечают 30 октября. В Военно-морском флоте России эта дата, согласно приказу главнокомандующего ВМФ, отмечается как профессиональный праздник — День моряка-надводника, сообщает сайт calend.ru.

30 октября 1696 года Боярская дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота России: «Морским судам быть».

Создание регулярного военного флота в России — историческая закономерность, обусловленная настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже XVII–XVIII веков главным препятствием для экономического и социального развития Русского государства.