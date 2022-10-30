В сгоревшем доме обнаружена погибшая женщина
В 01:22 в МЧС поступило сообщение о возгорании в бесхозном строении в Стругах Красных на Боровой улице. Об этом сообщает корреспондент газеты «Струги».
Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. В ходе тушения обнаружено тело 50-летней женщины.
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.
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