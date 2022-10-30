Два пожара ликвидировано на территории Псковской области за сутки

10:44, 30 октября 2022, ПАИ

За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации двух пожаров на территории Псковской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 29 октября в 17:01 в Невеле на улице Фабричной в бане площадью 5 х 4 метра в помещении парной огнём повреждён потолок на площади 2,5 м2, всё помещение закопчено.

Предположительная причина — несоблюдение норм пожарной безопасности при устройстве печи.

В 18:09 в Великих Луках на улице Весны в неэксплуатируемом строении размером 6 х 4 метра огнём повреждены внутренняя стена на площади 3 м2 и потолочные перекрытия на площади 6 м2.

Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки на вводе.