Владимир Путин поздравил работников автотранспорта с праздником

11:31, 30 октября 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Кремля.

«Поздравляю вас с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Сегодня мы чествуем представителей самых разных специальностей — водителей и ремонтников, инженеров и конструкторов, работников профильных предприятий и организаций — всех, кто трудится в отечественном автотранспортном комплексе, досконально знает дело и гордится своей профессией», — написал президент РФ.

Отдельно он отметил, что от работы сотрудников транспорта зависит укрепление международных и межрегиональных связей, эффективное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, а также качество жизни миллионов россиян.

«Сегодня перед вами стоят серьёзные, востребованные задачи, главные из которых — масштабная модернизация и совершенствование инфраструктуры комплекса, расширение рынка автотранспортных услуг, внедрение современных логистических и управленческих схем, обеспечение экологичности и безопасности перевозок. И конечно, необходимо создавать условия для притока в отрасль молодых квалифицированных кадров.

Желаю вам успехов и всего наилучшего», — добавил Владимир Путин.