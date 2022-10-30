Псковичам ответили на вопрос о бомбоубежищах в городе

12:02, 30 октября 2022, ПАИ

Администрация города Пскова ответила на вопрос псковичей о наличии бомбоубежищ на случай приведения в готовность гражданской обороны. Вопрос был задан в комментариях под постом на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в соцсети «ВКонтакте».

«Укрытие населения города Пскова в военное время спланировано в подвальных помещениях жилого сектора, приспосабливаемых под укрытия в период приведения в готовность гражданской обороны», — написали в администрации.

Также администрация рассказала, что информация о конкретных местах укрытия будет донесена до населения в угрожаемый период.