Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов для посещения на ноябрьские праздники

12:18, 30 октября 2022, ПАИ

Доля российских направлений выросла до 83% от числа всех бронирований на ноябрьские праздники. Всего туристы сделали бронирования более чем в 600 городах и населённых пунктах России, сообщает издание 78.ru.

Список самых востребованных направлений на предстоящие выходные возглавил Санкт-Петербург. Также в него вошли Москва, Сочи, Казань, Калининград и Красная Поляна. В отличие от прошлого года в рейтинге оказалось меньше южных направлений — список покинули города Крымского полуострова.

В среднем ночь в российском отеле стоит 4 тысячи рублей. Чаще всего туристы останавливаются на 3 ночи. Размещение в Петербурге в среднем обходится в 3 700 рублей за ночь. Треть путешественников (29%) выбирают трёхзвёздочные отели.

Псковичи могут доехать до северной столицы на электричке или автобусе. Специально на ноябрьские праздники были запущены дополнительные поезда из Пскова в Санкт-Петербург.