Украина нанесла удар по инфраструктуре Энергодара

12:32, 30 октября 2022, ПАИ

Город Энергодар в Запорожской области остался без электричества после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре, сообщает РИА новости со ссылкой на Telegram-канал главы горадминистрации Александра Волга.

«Сегодня (украинские. — Прим. ПАИ) боевики <...> нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и по линиям электропередач Энергодара. Аварийные бригады уже работают. Идёт переключение на запасные линии», — говорится в записи главы городской администрации.

Администрация пообещала восстановить подачу энергии в ближайшее время.

Рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра расположена Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе станция по числу блоков и установленной мощности. С марта она контролируется российскими военными и управляется специалистами Росатома.