Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новое медицинское оборудование появилось в псковской больнице

Фото: телеграм-канал комитета по здравоохранению Псковской области

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Псковскую межрайонную больницу в этом году поступило новое медицинское оборудование, сообщает телеграм-канал комитета по здравоохранению Псковской области.

В частности, медицинская организация получила дефибриллятор-монитор, комплекс суточного мониторирования ЭКГ, электрокардиографический и электроэнцефалографический комплексы, холодильник для хранения вакцин.

Напомним, программа рассчитана до 2025 года. В неё включены 22 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

30 октября 2022

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник
30 октября 2022

Депутаты Пустошкинского Собрания требуют отставки главы района
30 октября 2022

Мишустин утвердил план празднования 225-летия со дня рождения Пушкина
30 октября 2022

Новое медицинское оборудование появилось в псковской больнице
30 октября 2022

«Тема недели»: Новый год в режиме сбережения
30 октября 2022

Украина нанесла удар по инфраструктуре Энергодара
30 октября 2022

Псковичам ответили на вопрос о бомбоубежищах в городе
30 октября 2022

Владимир Путин поздравил работников автотранспорта с праздником

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...