Новое медицинское оборудование появилось в псковской больнице

13:31, 30 октября 2022, ПАИ

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Псковскую межрайонную больницу в этом году поступило новое медицинское оборудование, сообщает телеграм-канал комитета по здравоохранению Псковской области.

В частности, медицинская организация получила дефибриллятор-монитор, комплекс суточного мониторирования ЭКГ, электрокардиографический и электроэнцефалографический комплексы, холодильник для хранения вакцин.

Напомним, программа рассчитана до 2025 года. В неё включены 22 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.