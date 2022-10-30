Новое медицинское оборудование появилось в псковской больнице
В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Псковскую межрайонную больницу в этом году поступило новое медицинское оборудование, сообщает телеграм-канал комитета по здравоохранению Псковской области.
В частности, медицинская организация получила дефибриллятор-монитор, комплекс суточного мониторирования ЭКГ, электрокардиографический и электроэнцефалографический комплексы, холодильник для хранения вакцин.
Напомним, программа рассчитана до 2025 года. В неё включены 22 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.
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