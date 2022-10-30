В Псковской области от COVID-19 вылечились 19 человек
Ещё 20 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии подтверждено 125 099 случаев заражения COVID-19, выздоровели 122 834 человека. За минувшие сутки вылечилось от коронавируса 19 людей. Один погиб.
Всего в Псковской области с начала пандемии умерло 1 935 людей.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
Псков – 40911/7,
Великие Луки – 18189/3,
Бежаницкий район – 1605/0,
Великолукский район – 2843/0,
Гдовский район – 2247/0,
Дедовичский район – 3078/0,
Дновский район – 1017/0,
Красногородский район – 1128/0,
Куньинский район – 1064/1,
Локнянский район – 1206/0,
Невельский район – 5629/2,
Новоржевский район – 1344/0,
Новосокольнический район – 3303/0,
Опочецкий район – 3833/0,
Островский район – 6085/0,
Палкинский район – 1264/0,
Печорский район – 2958/0,
Плюсский район – 1965/0,
Порховский район – 4548/1,
Псковский район – 9695/2,
Пустошкинский район – 1577/1,
Пушкиногорский район – 1791/2,
Пыталовский район – 1921/0,
Себежский район – 2991/0,
Струго-Красненский район – 2115/0,
Усвятский район – 746/1.
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.
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