Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области от COVID-19 вылечились 19 человек

Ещё 20 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии подтверждено 125 099 случаев заражения COVID-19, выздоровели 122 834 человека. За минувшие сутки вылечилось от коронавируса 19 людей. Один погиб.

Всего в Псковской области с начала пандемии умерло 1 935 людей.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40911/7,
Великие Луки – 18189/3,
Бежаницкий район – 1605/0,
Великолукский район – 2843/0,
Гдовский район – 2247/0,
Дедовичский район – 3078/0,
Дновский район – 1017/0,
Красногородский район – 1128/0,
Куньинский район – 1064/1,
Локнянский район – 1206/0,
Невельский район – 5629/2,
Новоржевский район – 1344/0,
Новосокольнический район – 3303/0,
Опочецкий район – 3833/0,
Островский район – 6085/0,
Палкинский район – 1264/0,
Печорский район – 2958/0,
Плюсский район – 1965/0,
Порховский район – 4548/1,
Псковский район – 9695/2,
Пустошкинский район – 1577/1,
Пушкиногорский район – 1791/2,
Пыталовский район – 1921/0,
Себежский район – 2991/0,
Струго-Красненский район – 2115/0,
Усвятский район – 746/1.
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

30 октября 2022

В Совфеде высказались против празднования Хеллоуина в России
30 октября 2022

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник
30 октября 2022

Депутаты Пустошкинского Собрания требуют отставки главы района
30 октября 2022

Мишустин утвердил план празднования 225-летия со дня рождения Пушкина
30 октября 2022

Новое медицинское оборудование появилось в псковской больнице
30 октября 2022

«Тема недели»: Новый год в режиме сбережения
30 октября 2022

Украина нанесла удар по инфраструктуре Энергодара
30 октября 2022

Псковичам ответили на вопрос о бомбоубежищах в городе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...