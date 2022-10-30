В Совфеде высказались против празднования Хеллоуина в России

16:05, 30 октября 2022, ПАИ

В Совфеде высказались против празднования Хеллоуина в России, сообщает РИА Новости.

«Организовывать «дьявольские утехи» в период, когда российские военные, рискуя жизнью, борются на Украине с «нечистью», которая обрела форму неонацизма и русофобии, приличным людям негоже», — высказался о праздновании Хеллоуина в России глава комиссии Совфеда по защите суверенитета РФ Андрей Климов.

«Что такое пресловутый Хеллоуин, успевший прижиться на Российской земле тоже? Cвятости в ежегодном октябрьском шабаше нет и не было! Хочется спросить: а какого, прости Господи, у нас-то это празднуют?! Весело? Модно? Как у них, на «прогрессивном» Западе?» — написал сенатор в своём Telegram-канале.

По словам политика, культ смерти продолжает присутствовать в западном духовном пространстве со времён Средневековья. «Но неужели нам с некрофильством по пути? Сомневаюсь», — добавил он.