Профессиональная красавица из Эстонии сдала тест на отсутствие русской крови

17:11, 30 октября 2022, ПАИ

Профессиональная красавица из Эстонии сдала тест на отсутствие русской крови, сообщает телеграм-канал «Шпроты в изгнании».

Эстонка Анна Микконен часто принимает участие в конкурсах красоты. В октябре она была удостоена титула третьей вице-миссис на конкурсе «Миссис Европа — 2022» в Болгарии, а минувшим летом вошла в топ-50 на конкурсе «Миссис Вселенная» в Южной Корее.

Также Анна горячо поддерживает Украину, из-за чего её родственники, живущие в России, с ней больше не общаются.

«Довольно близкие люди, с которыми я общалась много лет, к которым ездила в гости, к которым я приезжала… Я их потеряла, — с грустью отметила Анна. — Среди них и мой родной отец, и мои родные тётя и дядя».

Чтобы наладить отношения с отцом, Анна даже... сдала тест ДНК на этническую принадлежность.

«Чтобы ему доказать, что русского у нас ничего нет, — объясняет она. — Но и это не помогло. Он всё равно считает себя русским!»

«Комментировать — только портить», — дополнили авторы телеграм-канала.