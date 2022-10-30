Осадки со снегом и градом прошли в Пскове
Сегодня в Пскове прошли осадки в виде снега и града, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
На территории Псковской области снега пока не наблюдается. В Пушкинских Горах и Невеле – дождливо и ветрено. В Пыталово ветер только поднимается.
Первый снег прошел в соседнем регионе страны – в Тихвине и Волхове Ленинградской области.
«Тихвин и Волхов сегодня уже встретили первый снег. Коммунальщикам и дорожникам приготовиться», - сообщают власти Ленинградской области.
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