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Общество

Осадки со снегом и градом прошли в Пскове

Сегодня в Пскове прошли осадки в виде снега и града, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На территории Псковской области снега пока не наблюдается. В Пушкинских Горах и Невеле – дождливо и ветрено. В Пыталово ветер только поднимается.

Первый снег прошел в соседнем регионе страны – в Тихвине и Волхове Ленинградской области.

«Тихвин и Волхов сегодня уже встретили первый снег. Коммунальщикам и дорожникам приготовиться», - сообщают власти Ленинградской области.

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