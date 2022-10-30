Мастер-класс по актерскому мастерству прошел в Яммской школе

19:31, 30 октября 2022, ПАИ

В выходной день в Яммской школе Гдовского района для учеников прошло знакомство с коллективом студии театра и кино «Лица» из Санкт-Петербурга, сообщает газета «Гдовская заря».

Встречу начали с мастер-классов по актёрскому мастерству. Это и тренинги на раскрепощение, а также упражнения по сценическому движению. А ещё юные актёры рассказали и показали азы ораторского искусства. Школьники смогли прикоснуться к закулисной жизни актеров.



Завершением этого интересного и насыщенного дня стал спектакль «Чучело», который в подарок привезли с собой ребята из студии театра и кино.