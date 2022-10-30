Призовые места международного уровня завоевали дзюдоисты из Себежа

20:09, 30 октября 2022, ПАИ

Себежские спортсмены заняли призовые места в международном турнире по дзюдо в Витебске республики Беларусь. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Призыв».



Второй открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. на призы Витебского отделения Белорусской Федерации Дзюдо, прошёл 28 октября 2022 года в городе Витебске.



Наши спортсмены заняли следующие места: первое место - Лиза Артемьева (52 кг), второе место - Надя Подколоднева (44 кг), и третье место – Артём Ильин (55 кг).



На открытом турнире по дзюдо памяти мастера спорта СССР Владимира Гракова среди борцов 2009-2010 г.р. Парфёнов Никита занял - 3 место.