Жители Даугавпилса прощаются с памятниками советским солдатам

21:18, 30 октября 2022, ПАИ

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Прощание с памятниками советским воинам подходит к концу в Даугавпилсе, сообщает специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов.

Люди в Латвии несут цветы к памятникам советским солдатам, жители Даугавпилса не стали исключением.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш предупредил, что осталось всего три дня, чтобы попрощаться «с нашими памятниками» советским воинам в Даугавпилсе, которые власти Латвии приказали снести и которые, к сожалению, не удалось отстоять.

Доступ к памятникам будет открыт до 22:00 30 октября.

«Есть решение комитета по правам человека ООН, которое, как мне сегодня поясняли эксперты, обязательно к исполнению. Сносить советские памятники латвийские власти не имеют права. Как разъяснил сам Комитет по правам человека ООН, все его решения являются не рекомендательными, а именно обязательными к исполнению», — сообщает в своём Telegram-канале Алексей Стефанов.