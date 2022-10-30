Чемпионами первенства по джиу-джитсу стали спортсмены из Печор

21:42, 30 октября 2022, ПАИ

Высокие результаты показали печеряне на чемпионате Псковской области, сообщает газета «Печорская правда».

30 октября в областном центре в рамках регионального первенства по джиу-джитсу Печоры представляли спортсмены, занимающиеся под руководством Василия Васильева. Высокий результат показали Евгения Еливанова и Ксения Лапина: девушки стали чемпионками.

Сразу за победителями в итоговых протоколах в своих категориях расположились Дмитрий Раевский, Вячеслав Власов, Ксения Изотова, Владислав Махорин и Ева Лапина, на третьем месте — Надежда Лапина, Екатерина Раевская, Матвей Петров и Дмитрий Бандылко.

Спортсмены являются воспитанниками наставника Василия Васильева и спортклуба LION SPORT, которым руководит Татьяна Кривенцева.