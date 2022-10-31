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Луков день наступил по народному календарю

Память святого Луки — апостола от семидесяти, сподвижника апостола Павла, отмечается 31 октября. Об этом сообщает calend.ru.

По преданию, он в числе семидесяти учеников Иисуса Христа был послан на первую проповедь о Царствии Небесном еще при земной жизни Спасителя. Впоследствии Лука сопровождал в путешествиях святого Павла. Апостол принял мученическую смерть в городе Фивы.

Лука почитается как автор одного из четырех Евангелий и Деяния святых апостолов. Также он считается первым в истории иконописцем. По легенде, он написал первую икону Пресвятой Богородицы. Его кисти приписывается еще несколько икон Божией Матери, в том числе Владимирская Богоматерь, Ченстоховская икона Божией Матери, Сумельская и Киккская иконы.

В народе святого почитали как покровителя иконописцев и всех живописцев. В этот день людям таких профессий оказывали особый почёт.

Также Луку, который владел лекарским искусством, связывали с луком, который применяли от многих болезней. В этот день проводили луковые базары, хоть это было и не слишком прибыльно.

На Луку также было принято молиться святому о добрых отношениях в семье, о совете и любви между мужем и женой. К нему обращались за помощью и огородники.

Наблюдали в этот день за приметами: если листья с вишни ещё не опали — снег долго не ляжет.

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