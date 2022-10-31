Защиту энергообъектов от атак беспилотников усилят в России

08:44, 31 октября 2022, ПАИ

Власти намерены усилить защиту энергообъектов от дронов. Правительство поручило Минэнерго до 1 ноября проработать вопрос об ограничении полетов беспилотных летательных аппаратов над наиболее значимыми объектами ТЭК. Об этом сказано в письме от 14 октября, которое статс-секретарь — замглавы ведомства Анастасия Бондаренко разослала в энергокомпании.

«Эта мера направлена на ограничение действий посторонних лиц в воздушном пространстве над значимыми объектами ТЭК. Активизация процессов установления зон ограничения полетов <…> сейчас представляется критически важной мерой, направленной на обеспечение энергетической безопасности», — заявили в Минэнерго, сообщает газета «Известия».

Создание бесполетной зоны над энергообъектами стало особенно актуально в период СВО России на Украине, когда отечественные нефтебазы и НПЗ в приграничных зонах могут подвергаться атакам с воздуха, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.