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Общество

30% жителей СЗФО признались, что тратят основную часть зарплаты за две недели

Сегодня отмечается Международный день экономии. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди работающих россиян и узнали, как быстро они тратят основную часть зарплаты, а также в каких профессиональных сферах и регионах больше «экономных» работников.

Треть работающих жителей СЗФО (30%) признались, что тратят основную часть своей зарплаты за две недели. 26% ответили, что у них получается не потратить зарплату так быстро. У 14% опрошенных в СЗФО получается растянуть зарплату на месяц, еще 13% успевают потратить весь свой основной доход за неделю, за 3 недели тратят свой доход лишь 13%.

В разрезе страны больше всего «экономных» сотрудников (тех, кто не тратит зарплату за месяц и меньше) – в Кировской области (30% выбрали такой вариант ответа) и Пензенской области (30%). В среднем по России основную часть зарплаты в первую неделю тратят лишь 21% сотрудников.

Что касается профессиональных сфер, то потратить большую часть зарплаты за неделю чаще других успевают представители рабочих профессий (о такой практике рассказали 30% опрошенных в данной сфере), работники сферы продаж (27%), а также госслужащие и специалисты по безопасности (по 27%). Тех же, кто не успевает потратить всю зарплату за месяц, больше всего среди управленцев и топ-менеджеров (36%), сотрудников ИТ-сферы (30%), а также бухгалтеров и финансистов (27%).

«Интересно, что реже других не потратить основную часть зарплаты за месяц удается сотрудникам в возрасте 35-44 лет (78% из них тратят почти всю зарплату в течение месяца). Самые экономные в этом смысле – сотрудники в возрасте от 55 лет. Среди них более трети ответили, что никогда не тратят зарплату так быстро (за месяц и меньше)», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Инфографика: пресс-служба hh.ru

42% работающих жителей СЗФО признались, что им не хватает зарплаты для покрытия основных трат. Лишь 21% горожан отметили, что зарплата сполна покрывает все их расходы, еще больше трети (37%) зарплаты хватает, но с трудом. 

Самой большой статьей расходов жители СЗФО называют продукты питания – 49% трудящихся назвали этот вариант. На втором месте – аренда жилья или оплата ипотеки (32%), на третьем – коммунальные расходы (30%). Кроме того, 23% опрошенных включают в свои основные статьи расходов выплату кредитов (не ипотечных), 9% отметили траты на автомобиль, 10% – на одежду и обувь, 16% – траты на детей.

Инфографика: пресс-служба hh.ru

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