В Псковском районе водитель сбил пешехода и скрылся
ДТП с участием пешехода произошло в деревне Тямша Псковского района 29 октября в 16:00.
На улице Молодежной, 2 неустановленный водитель на автомобиле СЕАЗ 1113-02 совершил наезд на пешехода 1957 года рождения, который двигался по краю проезжей части во встречном направлении.
Водитель с места ДТП скрылся.
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