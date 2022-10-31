В Псковском районе водитель сбил пешехода и скрылся

09:27, 31 октября 2022, ПАИ

ДТП с участием пешехода произошло в деревне Тямша Псковского района 29 октября в 16:00.

На улице Молодежной, 2 неустановленный водитель на автомобиле СЕАЗ 1113-02 совершил наезд на пешехода 1957 года рождения, который двигался по краю проезжей части во встречном направлении.

Водитель с места ДТП скрылся.