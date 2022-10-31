В Печорах женщина нарушила правила и попала под колеса ГАЗа

09:48, 31 октября 2022, ПАИ

ДТП, в котором пострадал пешеход, произошло в городе Печоры 30 октября в 9:00. Об этом сообщает ГИБДД по Псковской области.

Дорожная авария случилась на улице Международной, 6. Женщина 1958 года рождения шла в попутном направлении по проезжей части дороги, несмотря на наличие тротуара, и попала под колеса автомобиля. За рулем автомобиля ГАЗ-3302 находился мужчина 1989 года рождения.

В результате ДТП женщина пострадала и была госпитализирована.

Водитель и пешеход были трезвы.