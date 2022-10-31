Великолукскому «моржу» потребовалась помощь спасателей
Сотрудники поисково-спасательного отряда города Великие Луки спасли 51-летнего мужчину, практикующего купание в холодной воде.
30 октября в 18:55 он купался в Фотьевском озере вблизи берега, почувствовал боль в сердце и начал тонуть.
В 19:05 специалисты ПСО помогли ему выбраться на берег, а затем передали бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации.
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