Пьяный водитель устроил ДТП в Куньинском районе

10:08, 31 октября 2022, ПАИ

ДТП с участием пьяного водителя произошло в деревне Ущицы Куньинского района 29 октября в 18:20. Об этом сообщает ГИБДД по Псковской области.

У дома № 30 на улице Советской нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-21074, мужчина 1956 года рождения, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Mitsubishi Pajero под управлением мужчины 1962 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа, госпитализация ему не потребовалась.