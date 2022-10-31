Пьяный водитель устроил ДТП в Куньинском районе
ДТП с участием пьяного водителя произошло в деревне Ущицы Куньинского района 29 октября в 18:20. Об этом сообщает ГИБДД по Псковской области.
У дома № 30 на улице Советской нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-21074, мужчина 1956 года рождения, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Mitsubishi Pajero под управлением мужчины 1962 года рождения.
В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа, госпитализация ему не потребовалась.
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