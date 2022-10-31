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Культура

В режим низкого сезона перейдёт Пушкинский заповедник 1 ноября

В режиме низкого сезона начнёт работать Пушкинский заповедник с 1 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Михайловское».

Леонид Гервиц. Сад в Михайловском. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

«Работа мемориальных усадеб «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», а также музейного комплекса «Пушкинская деревня» в составе музея с 1 ноября будет осуществляться в режиме низкого сезона. «Зимнее» расписание предусматривает выходной в понедельник (в «Пушкинской деревне» — в понедельник и во вторник) и приём посетителей с 10 до 17 в остальные дни недели», — говорится в сообщении.

Неизменным остаётся расписание санитарных дней — в последний вторник каждого месяца.

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