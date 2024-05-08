Горожан и туристов приглашают на экскурсию-прогулку по Пскову

15:48, 08 мая 2024, ПАИ

10 мая в 14:00 горожан и туристов приглашают на экскурсию-прогулку по Пскову от Кремля до Покровской башни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Участников ждет погружение в историю Пскова от самых начал – возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы. «Потом вы узнаете про вечевой строй Пскова и как работало такое общество, почему в Довмонтовом городе было выстроено большое количество храмов и где хранится меч знаменитого князя Довмонта», – рассказали в музее.

Участникам экскурсии обещают, что они откроют интересные факты о Пскове, узнают, как знакомые всем места назывались несколько лет назад, с именами каких известных личностей они связаны, полюбоваться 500-летними храмами.

Посещение Покровской башни в программе.

Телефон для записи +78112663311.