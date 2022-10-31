27-летнего псковича будут судить за дебош в гостях

10:43, 31 октября 2022, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

7 марта 2021 года обвиняемый находился в гостях у знакомых в одной из деревень Себежского района. Во время застолья он поссорился с одним из гостей, схватил топор и дважды замахнулся на него. В результате с рукоятки слетела рабочая часть топора, и он ударил топорищем по лицу внезапно подбежавшего сзади потерпевшего, повредив ему глаз.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.