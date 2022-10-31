Выставка новгородского кружева открылась в псковском музее

10:46, 31 октября 2022, ПАИ

Выставка новгородского кружева «Мысы, носы, фестоны» проходит в палатах Постникова в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале Псковского музея-заповедника.

«Экспозиция посвящена самой ювелирной и сложной работе швейных мастеров – кружеву. Псковичи и гости города смогут увидеть лучшие экспонаты из фондов Новгородского музея-заповедника. Среди них – золотное кружево XVII–XVIII века, поступившее из Софийского собора, салфетки, носовые платки, предметы одежды и интерьера, полотенца, головные уборы и куклы, украшенные вязаным и плетеным кружевом. Большая часть коллекции собрана сотрудниками Новгородского музея-заповедника во время этнографических экспедиций, а некоторые предметы поступили из Софийского собора», — говорится в сообщении.

В Новгородской губернии было три основных центра плетеного кружева. Этим промыслом славились мастерицы Белозерского, Кирилловского и Крестецкого уездов. Почитательницы «женского задумленьица» прорабатывали не только композицию будущего узора, но и внимательно относились к деталям – следили, чтобы чехол подушки, на которой работали, всегда оставался чистым, а коклюшки, специальные палочки для плетения кружев, весело постукивали, отметили в музее.



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник





















Выставка работает во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2. Стоимость посещения: 150 руб./чел. – полный билет, 100 руб./чел. – льготный билет, в том числе по Пушкинской карте. Телефон для справок: +78112292259.