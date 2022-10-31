Бросивший семью пскович требует выплат за погибшего в ходе СВО сына

11:16, 31 октября 2022, ПАИ

Бросивший семью пскович требует выплат за погибшего в ходе спецоперации на Украине сына. Об этом рассказала псковский юрист Ольга Кутузова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При разводе супругов сын остался жить с матерью, по алиментам договориться не удалось, и она взыскала их в судебном порядке. В итоге выплаты поступали несколько раз, а отец не принимал участия в воспитании ребёнка. Позже сын стал военным, женился и сразу после свадьбы погиб в ходе спецоперации на Украине, написала Ольга Кутузова.

«Мать обратилась за выплатой ей страховки и пособия. И тут, как по мановению волшебной палочки, появился, нет, не добрый волшебник - так называемый «отец», который тоже заявил своё право на получение выплат. Тут особое внимание нужно обратить на тот факт, что за все 20 лет, пока рос сын, он не беспокоился о судьбе ребёнка, не заботился о его воспитании и благополучии. «БиоОтец» вёл полубродяжнический образ жизни, а о гибели сына узнал от соседей», - говорится в сообщении.

На данный момент идёт подготовка документов, затем дело передадут в суд.

С начала СВО за помощью в подобных случаях к псковскому юристу обратились уже шесть женщин, добавила Ольга Кутузова.