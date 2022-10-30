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Спорт

Сильнейших самбистов определили в Псковской области

Первенство и чемпионат Псковской области по самбо прошли 28-30 октября. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Отечество - Псковская область»

В мероприятии приняли участие около 200 спортсменов из Пскова, Себежа, Невеля, Дно, Пушкинских Гор, Великих Лук. Соревнования проходили среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения, юниоров и юниорок 2003-2005 годов рождения, а также среди мужчин и женщин. Помимо этого, состоялись первенство и чемпионат по боевому самбо среди мужчин. 

Первое место среди великолукских спортсменов спортивной школы «Экспресс» завоевали: Александр Логинов, Артем Королев, Никита Боруздов, Дмитрий Царёв, Владимир Невесенко, Анастасия Цыбульская, Светлана Мартыненкова, Александр Милашенков, Сергей Лосев, Семён Золотько, Егор Баранов, Игорь Мишанов, Виктор Кривченков, Иван Веретенников. 

Серебро получили Никита Пушаков, Юлия Смирнова, Юрий Зайцев, Валерия Бойцова, Екатерина Дзявка, Никита Боруздов, Ярослав Верисов, Максим Кондратьев, Никита Михайлов, Егор Баранов, Илья Сыворыженков. 

Бронзу завоевали Денис Бриженский, Всеволод Янченков, Сергей Лосев, Артем Густаус, Илья Сыворыженков. 

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