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Общество

Псковичи раскупили почти все авиабилеты на ноябрьские праздники

Авиабилеты из Пскова на ноябрьские праздники остались только в Казань, но и здесь нужно поторопиться. Об этом рассказал директор псковского аэропорта Артём Тарасов в выпуске программы «Псковский телеграм Online»

«В Москву, Сочи, Минводы, Калининград всегда летают полные самолеты», - отметил он.  

Также Артём Тарасов обратил внимание, что иногда можно купить дешёвый билет прямо накануне рейса, но лучше приобрести его заранее.  

Он также посоветовал псковичам уже сейчас задуматься о новогодних путешествиях. 

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