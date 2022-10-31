Псковичи раскупили почти все авиабилеты на ноябрьские праздники

12:16, 31 октября 2022, ПАИ

Авиабилеты из Пскова на ноябрьские праздники остались только в Казань, но и здесь нужно поторопиться. Об этом рассказал директор псковского аэропорта Артём Тарасов в выпуске программы «Псковский телеграм Online».

«В Москву, Сочи, Минводы, Калининград всегда летают полные самолеты», - отметил он.

Также Артём Тарасов обратил внимание, что иногда можно купить дешёвый билет прямо накануне рейса, но лучше приобрести его заранее.

Он также посоветовал псковичам уже сейчас задуматься о новогодних путешествиях.