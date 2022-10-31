Новые устройства для досмотра установят в аэропорту Пскова

12:12, 31 октября 2022, ПАИ

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Два новых устройства для досмотра установят в аэропорту Пскова до конца ноября. Об этом сообщил директор псковского аэропорта Артём Тарасов в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» сегодня, 31 октября.

«До конца ноября мы ожидаем прибытия аэродромного тягача, ждём два устройства для досмотра», - рассказал он.

По его словам, из Волгограда в аэропорт также поступила багажная лента, а из Челябинска - третья пожарная машина.