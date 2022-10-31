Новое оборудование появилось в псковском планетарии

12:22, 31 октября 2022, ПАИ

О новом оборудовании в псковском планетарии рассказал директор учреждения Владимир Колпаков в эфире программы «Псковский телеграм Оnline».

По его словам, сегодня в псковском планетарии проходит день открытых дверей и любой желающий может бесплатно прийти на программу. Она будет интересна и детям, и взрослым. Звездное небо в псковском планетарии показывают аппараты образца 1970-х годов, но есть и более современное оборудование.

«У нас много лекций, плюс у нас обновился сайт - там есть описание лекций, к тому же у нас появилось сферическое зеркало, с помощью которого мы можем показывать полнокупольные фильмы о космосе», – рассказал Владимир Колпаков.