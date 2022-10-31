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Общество

До 1 млн рублей могут получить псковичи на благоустройство своего двора

Продолжается прием заявок на конкурс лучших проектов территориального общественного самоуправления. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Борис Елкина.

На благоустройство псковичи могут получить от 250 тысяч до 1 млн рублей. «Установить шлагбаум или повесить прожектор, оборудовать контейнерную площадку или обновить игровой комплекс… Небольшой ремонт, оборудование или озеленение двора может стать частью вашего проекта по благоустройству. Главное – ваше желание и регистрация ТОС в Пскове», — отметил Борис Елкин. 

Заявки на конкурс принимаются по 8 ноября включительно в управлении городского хозяйства на Фабрициуса, 6 (кабинет № 5). Документы можно подать в рабочие дни. Консультации предоставляются по телефону 29-15-03.

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