До 1 млн рублей могут получить псковичи на благоустройство своего двора

12:14, 31 октября 2022, ПАИ

Продолжается прием заявок на конкурс лучших проектов территориального общественного самоуправления. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

На благоустройство псковичи могут получить от 250 тысяч до 1 млн рублей. «Установить шлагбаум или повесить прожектор, оборудовать контейнерную площадку или обновить игровой комплекс… Небольшой ремонт, оборудование или озеленение двора может стать частью вашего проекта по благоустройству. Главное – ваше желание и регистрация ТОС в Пскове», — отметил Борис Елкин.

Заявки на конкурс принимаются по 8 ноября включительно в управлении городского хозяйства на Фабрициуса, 6 (кабинет № 5). Документы можно подать в рабочие дни. Консультации предоставляются по телефону 29-15-03.