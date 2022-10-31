За сутки COVID-19 заболели менее 20 псковичей

12:19, 31 октября 2022, ПАИ

Ещё 16 жителей Псковской области заразилось коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии подтверждено 125 115 случаев заражения COVID-19, выздоровело 122 845 пациентов. За минувшие сутки вылечились от коронавируса 11 человек.

Всего в Псковской области с начала пандемии умерли 1 935 человек.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков - 40925/14

Великие Луки - 18189/0

Бежаницкий район - 1605/0

Великолукский район - 2843/0

Гдовский район - 2247/0

Дедовичский район - 3078/0

Дновский район - 1017/0

Красногородский район - 1128/0

Куньинский район - 1064/0

Локнянский район - 1206/0

Невельский район - 5629/0

Новоржевский район - 1344/0

Новосокольнический район - 3303/0

Опочецкий район - 3833/0

Островский район - 6085/0

Палкинский район - 1264/0

Печорский район - 2958/0

Плюсский район - 1965/0

Порховский район - 4548/0

Псковский район - 9697/2

Пустошкинский район - 1577/0

Пушкиногорский район - 1791/0

Пыталовский район - 1921/0

Себежский район - 2991/0

Струго-Красненский район - 2115/0

Усвятский район - 746/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.