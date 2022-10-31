За сутки COVID-19 заболели менее 20 псковичей
Ещё 16 жителей Псковской области заразилось коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии подтверждено 125 115 случаев заражения COVID-19, выздоровело 122 845 пациентов. За минувшие сутки вылечились от коронавируса 11 человек.
Всего в Псковской области с начала пандемии умерли 1 935 человек.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
Псков - 40925/14
Великие Луки - 18189/0
Бежаницкий район - 1605/0
Великолукский район - 2843/0
Гдовский район - 2247/0
Дедовичский район - 3078/0
Дновский район - 1017/0
Красногородский район - 1128/0
Куньинский район - 1064/0
Локнянский район - 1206/0
Невельский район - 5629/0
Новоржевский район - 1344/0
Новосокольнический район - 3303/0
Опочецкий район - 3833/0
Островский район - 6085/0
Палкинский район - 1264/0
Печорский район - 2958/0
Плюсский район - 1965/0
Порховский район - 4548/0
Псковский район - 9697/2
Пустошкинский район - 1577/0
Пушкиногорский район - 1791/0
Пыталовский район - 1921/0
Себежский район - 2991/0
Струго-Красненский район - 2115/0
Усвятский район - 746/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.