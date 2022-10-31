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Культура

Около миллиона рублей сэкономили псковичи благодаря «Пушкинской карте»

За сентябрь мероприятия по «Пушкинской карте» в Псковской области посетили свыше 2,1 тысячи человек. Благодаря действию проекта граждане в общей сложности сэкономили почти миллион рублей.

Партнерами программы в регионе является 41 учреждение, среди которых музеи, театры, кинотеатры и другие культурно-досуговые организации.

В регионе также разработан и внедрен проект системы абонементов по программе «Пушкинская карта». Абонементы включают посещение культурных мероприятий (концерты, спектакли псковских культурных организаций), экскурсионные поездки по Псковской области с посещением музеев и театров.

Самыми популярными видами культурного досуга у жителей Псковской области стали экскурсии в Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкиногорском районе, а также мероприятия Театрально-концертной дирекции и Городского культурного центра.

Ознакомиться с афишей мероприятий, доступных по Пушкинской карте, можно здесь.

Проект «Пушкинская карта» — это государственная программа приобщения молодежи к культуре. Программа была запущена в 2021 году по инициативе президента России и стала очень востребованной.

«Пушкинская карта» — это специальная банковская карта для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт направляет государство. С начала 2022 года номинал карты составляет 5 тысяч рублей.

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