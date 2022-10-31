МегаФон в два раза расширил сеть пунктов продаж в Псковской области

12:36, 31 октября 2022, ПАИ

МегаФон в два раза расширил сеть пунктов продаж в магазинах шаговой доступности в Пскове и области, с начала года увеличив их количество почти до 600. Горожане могут подключиться к сети, не отклоняясь от привычных маршрутов, а жители отдаленных сел и деревень — не выезжая в районные города.

Подключиться к МегаФону теперь можно не только в столице региона и крупных райцентрах, но и в небольших населенных пунктах Псковской области, среди которых Череха, Ширнево, Бежаницы, Печоры, Струги Красные, Пушкинские Горы, Уболенка, Стремутка и другие.

Для реализации сим-карт оператор выбирает магазины, расположенные в шаговой доступности и хорошо известные местным жителям.

Сделать покупку и самостоятельно активировать карту можно через мобильное приложение МегаФона, в том числе через портал госуслуг. Такая активация займет не более 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент может выбрать любой из действующих тарифов.

Кроме того, SIM-карты, как и прежде, доступны в интернет-магазине МегаФона, на АЗС Роснефть, в сервисных пунктах по ремонту телефонов «Педант», в точках «Страхование. Зеленая карта», а также в салонах «М.Видео», «ДНС», «Эльдорадо» и почтовых отделениях.