Один человек погиб и восемь получили травмы на псковских дорогах за неделю

13:38, 31 октября 2022, ПАИ

На прошлой неделе в регионе зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, жертвой которых стал один человек, восемь получили травмы различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Кроме того, с 24 по 30 октября в Псковской области инспекторы ГИБДД обнаружили 33 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. За повторное вождение в состоянии опьянения задержаны восемь человек.