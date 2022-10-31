Трёх подростков из Псковской области наградят за спасение людей

13:46, 31 октября 2022, ПАИ

Трёх подростков из Псковской области наградят в Совете Федерации за отвагу и мужество в экстремальных ситуациях, сообщила в своем Telegram-канале сенатор Елена Бибикова. Эти ребята, рискуя собой, спасали других.

Специальными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» в этом году будут награждены более 150 ребят более чем из 50 регионов России, в том числе из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Среди них и 13-летняя псковичка София Холодцова. София из пожара, вспыхнувшего вечером, когда родители были на работе, спасла семерых младших братьев и сестер.

Медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» наградят еще двух юных героев из Псковской области: 14-летнего Кирилла Шпильку, спасшего в детском лагере тонувшего шестилетнего мальчика, и 15-летнего Ивана Мутовина, спасшего на озере тонувшего, получившего травму, сверстника. Награды им вручат в регионе.

Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» создан по инициативе Совета Федерации и проводится девятый год подряд.