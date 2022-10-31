Часть улицы Старотекстильной в Пскове закроют для автомобилей

13:52, 31 октября 2022, ПАИ

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Старотекстильной, в районе дома № 2 (при движении от улицы Шоссейной в сторону улицы Ветряной), закроют в Пскове с 2 по 10 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничения связаны с дорожными работами.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок.