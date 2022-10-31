Чего не хватает региону для развития автотуризма, обсуждают в медиацентре ПАИ

16:02, 31 октября 2022, ПАИ

31 октября в медиацентре ПАИ проходит итоговый круглый стол по итогам экспертной оценки трех разработанных и поддержанных комитетом по туризму Псковской области маршрутов, связанных с именем князя Александра Невского.

С 27 октября по 1 ноября в Псковской области проходил инспекционный тур нескольких российских экспертов автотуризма и караванинга. Целью экспедиционного тура является оценка придорожной инфраструктуры на трассах, возможные площадки для кемпинга в муниципалитетах Псковской области, обсуждение возможных вариантов экскурсионных программ по маршруту следования, инспекция существующих мест размещения, общение с туристическим бизнесом, осмотр новых перспективных мест размещения.

Как эксперты оценили псковские маршруты, узнаем в медиацентре Псковского агентства информации.