1 ноября мимо Земли пролетит астероид размером с небоскрёб

14:29, 31 октября 2022, ПАИ

1 ноября к Земле приблизится астероид 2022 RM4 диаметром 330х740 м и высотой 828 м, сообщает «Российская газета».

Но землянам опасаться не стоит, утверждают ученые. Гигант пролетит на расстоянии 2,3 млн км, что в шесть раз дальше, чем расположена Луна.

Сегодня ученые отслеживают местоположения и орбиты примерно 28 тысяч потенциально опасных астероидов. По оценкам экспертов, Земле не грозит масштабное столкновение с астероидом как минимум в течение ближайших 100 лет.