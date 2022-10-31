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Общество

1 ноября мимо Земли пролетит астероид размером с небоскрёб

1 ноября к Земле приблизится астероид 2022 RM4 диаметром 330х740 м и высотой 828 м, сообщает «Российская газета».

Но землянам опасаться не стоит, утверждают ученые. Гигант пролетит на расстоянии 2,3 млн км, что в шесть раз дальше, чем расположена Луна.

Сегодня ученые отслеживают местоположения и орбиты примерно 28 тысяч потенциально опасных астероидов. По оценкам экспертов, Земле не грозит масштабное столкновение с астероидом как минимум в течение ближайших 100 лет.

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